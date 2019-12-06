Австралія в ОБСЄ закликала Росію поважати територіальну цілісність України

Австралія укотре закликала Російську Федерацію поважати територіальну цілісність України.

Про це заявив представник Австралії при ОБСЄ посол Річард Садлер під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у п’ятницю у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вкотре закликаємо Росію поважати територіальну цілісність України", - сказав дипломат.

Посол додав, що Австралія підтримує резолюції ООН, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують незаконну анексію Росією Криму.

Говорячи про конфлікт на Донбасі, він закликав до повного виконання Мінських домовленостей, а також привітав запланований саміт "нормандської четвірки".

Садлер також заявив, що у справі про збитий малайзійський "боїнг" рейсу МН17 в небі над окупованою Донеччиною у 2014 році Австралія "повністю впевнена в неупередженості, незалежності та професійності Міжнародної спільної слідчої групи та нідерландської судової системи".

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Як повідомлялося, 5-6 грудня у Братиславі проходить 26-е засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Участь у ньому беруть представники 57 країн-учасниць, а також країни-партнери, серед яких Австралія.