Новий уряд Греції висловив підтримку територіальної цілісності України

Новий уряд Греції твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і налаштований на зміцнення співпраці між країнами.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас на зустрічі з українським колегою Вадимом Пристайком у Братиславі, де проходить 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, повідомляє пресслужба МЗС.

"У ході зустрічі міністри підтвердили обопільну налаштованість на розвиток та зміцнення співробітництва між Україною та Грецією у всіх сферах взаємного інтересу. Міністр Дендіас висловив тверду позицію нового уряду Греції щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на дострокових парламентських виборах у Греції, що відбулися 7 липня, перемогу здобула партія "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса. Він очолив новий уряд, який було призначено 8 липня.