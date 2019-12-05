МЗС висловило послу Казахстану стурбованість у зв'язку з позицією країни щодо Криму

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість послу Республіки Казахстан в Україні Самату Ордабаєву у зв’язку з оприлюдненою у ЗМІ позицією Казахстану щодо спроби Росії незаконно анексувати український Крим.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"5 грудня в МЗС України був запрошений Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв. З української сторони була висловлена стурбованість у зв’язку з тим, як сприймається позиція Казахстану відносно спроби Росії незаконно анексувати український Крим, оприлюднена на російськомовній версії веб-сторінки державної телерадіокомпанії ФРН Deutsche Welle", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, за результатами зустрічі обидві сторони підтвердили свою тверду прихильність принципам взаємної поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, зафіксованих в Договорі про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 р., який є основою наших двосторонніх відносин і співпраці.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією, і додав, що вірить у порядність керівництва Росії.