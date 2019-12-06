Новий депутат “Слуги народу” склав присягу у Раді

Народний депутат Сергій Мандзій склав присягу у залі Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«5 грудня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Мандзія Сергій Володимировича, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу», - оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і запросив Мандзія до трибуни парламенту.

Після складення новообраним депутатом присяги спікер повідомив, що Мандзій увійшов до складу депутатської фракції «Слуга народу».

Як повідомляося, Верховна Рада 3 грудня 2019 року достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Кубракова, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня від партії "Слуга народу", у зв’язку з заявою про складення ним депутатських повноважень.

Кубракова було призначено на посаду глави Укравтодору.