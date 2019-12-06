На годині запитань до уряду у Раді доповідатиме Милованов

На засіданні Верховної Ради у п'ятницю пройде година запитань до уряду, на якій має виступити з доповіддю міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Заслухати Милованова під час години запитань до уряду було вирішено на Погоджувальній раді в понеділок.

Крім того, до порядку денного включено розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України" (2260), який має визначити єдині підходи у сфері державної служби у державних органах та впровадити електронні форми комунікації громадян з державою.

Парламентарії також мають намір включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо президентського законопроєкту 2505 про внесення змін до бюджету на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту".

У другому читанні планується розглянути законопроєкти "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (2179) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду" (2172).

На порядку денному також проєкт постанови "Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації" (№2324). У ньому пропонується увільнити від обов’язків членів ТСК народних депутатів Святослава Юраша (фракція "Слуга народу"), Юлію Яцик ("Слуга народу"), а натомість включити до складу комісії народного депутата від "Слуги народу" Владлена Неклюдова та члена фракції "Європейської солідарності" Володимира Ар’єва. Іншим проєктом постанови (№2434) пропонується увільнити члена фракції "Слуга народу" Олександра Качуру від обов’язків члена ТСК.

У другому читанні також мають розглядатися законопроєкти, які були ухвалені за основу Верховною Радою попереднього скликання: "Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам)" (0932), "Про внесення зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України)" (0933), "Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту" (0885).

Перше читання мають пройти законопроєкти "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення" (2296) та "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту)" (2077).