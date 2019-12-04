Рада проводить “земельні” слухання

У Верховній Раді розпочалися парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я запрошую сьогодні взяти активну участь в обговоренні надзвичайно важливого для нашої країни та всіх її громадян питання щодо визначення вітчизняної моделі обігу земель сільськогосподарського призначення. Я переконаний, що нам це вдасться, тому що історично українці завжди мали унікальну рису - знайти розумне і правильне рішення в найбільш складних питаннях. І нехай нам допоможе в цьому наша мудрість. Дозвольте вважати наші парламентські слухання відкритими", - сказав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, відкриваючи слухання.

Регламентом слухань передбачено, що вони триватимуть упродовж трьох годин без перерви. З доповіддю виступлять міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський. Доповідачі також нададуть відповіді на запитання учасників слухань.

Передбачені виступи уповноваженого представника Президента із земельних питань та представників депутатських фракцій і груп.

Парламентські слухання щодо вітчизняної моделі ринку земель сільськогосподарського призначення почалися відповідно до Постанови Верховної Ради України від 01.11.2019 р. № 266-IX.

Організатор слухань: Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Передбачається, що проведення парламентських слухань із зазначеної тематики сприятиме приверненню уваги органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертного середовища, власників та користувачів земельних ділянок, громадськості, засобів масової інформації до проблем законодавчого забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, а також до визначення стратегічних напрямів державної політики з цього питання.