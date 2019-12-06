Загроза посилення санкцій може стати запобіжником для РФ — Зеркаль

Зовнішнім запобіжником щодо порушення Росією можливих домовленостей "нормандського саміту" могло б бути посилення міжнародних санкцій.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звичайно, що розвиток армії – це дуже важливо, і це наш внутрішній запобіжник. Але є ще зовнішні запобіжники, і наші партнери вже знають, як застосовувати санкції проти Російської Федерації. Я думаю, що дуже логічно було б, якщо цими запобіжниками було б саме посилення санкцій, якщо Росія не буде дотримуватися припинення вогню, якщо вони знову будуть брати в полон наших військових, наших цивільних, і якщо поведінка, притаманна їм до цього, буде продовжуватися”, - сказала Зеркаль.

Вона додала, що принаймні порушувати це питання було б “дуже логічно”.