Зеленський і Макрон скоординували позиції перед "нормандським самітом"
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє пресслужба Зеленського.
"Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо: саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі.
Напередодні 64 європарламентарі закликали лідерів Франції та Німеччини підняти у Парижі питання негайного та безумовного обміну всіма полоненими у найкоротші терміни.