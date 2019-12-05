Зеленський і Макрон скоординували позиції перед

Зеленський і Макрон скоординували позиції перед "нормандським самітом"

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресслужба Зеленського.

"Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо: саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі.

Напередодні 64 європарламентарі закликали лідерів Франції та Німеччини підняти у Парижі питання негайного та безумовного обміну всіма полоненими у найкоротші терміни.

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