Пристайко в ОБСЄ обговорив технічні деталі виборів на Донбасі

Під час зустрічей з іноземними чиновниками, дипломатами та журналістами на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 5 грудня у Братиславі всі запитували про те, чого очікувати від саміту "нормандської четвірки" у понеділок, 9 грудня, у Парижі.

Про це заявив в коментарі українським журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Україна була сьогодні в центрі уваги, і не лише тому що словацьке головування максимально сприяло тому, щоби все, що ми хотіли було сказане, а й тому, що всі міністри, які приїхали знають, до наскільки відповідального моменту ми дійшли зараз з вами. І всі запитували, кожен раз, коли я зустрічався – одне запитання від всіх: що нам всім очікувати в понеділок (9 грудня, саміт "нормандської четвірки" у Парижі – ред.)? Кожен міністр, з яким я зустрічався, кожен журналіст. Одне і те ж саме запитання", - сказав він.

За словами міністра, його відповідь була "така як і в Україні. Нічого нового для ОБСЄ ми не привозили. Ми говоримо те саме, що й вдома українцям: ми робимо чесну спробу пройти все-таки по тому шляху, який був визначений 5 років тому в Мінську. Це - частина домовленостей. Це - підтримка наших західних партнерів в обмін на неприємні, часто компромісні речі, які напевно, нам прийдеться пройти. Наприклад, проведення виборів на окупованій території ", - заявив глава МЗС.

Міністр повідомив, що в Братиславі провів спеціальну зустріч з керівником БДІПЛ ОБСЄ, яке відповідає за моніторинг виборів.

"Ми з ними проходили технічні деталі, наскільки реально можливо це провести. Хочу сказати, що її оцінка, але вона (директор БДІПЛ – ред.) сама має про це сказати – що ситуація дуже складна (і ми це самі знаємо). Але вона навіть складна з технічної точки зору, бо провести вибори в тих умовах, які зараз є, це практично місія неможлива", - заявив Пристайко.

Він додав, що важливо зрозуміти всім, наскільки можливо підготувати ці вибори, і щоб вони були чесні, вільні та прозорі. І чи взагалі можна говорити, "поки не забрані війська і озброєння".

Коментуючи питання про можливу конституційну реформу в частині децентралізації, глава МЗС заявив, що ще попередній уряд обіцяв певні "конституційні зміни на основі децентралізації" в рамках Мінських домовленостей, що було зроблено під військовим тиском РФ, коли гинули українці.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн “нормандського формату” - України, Росії, Франції та Німеччини запланована на 9 грудня у Парижі.