Польща в ОБСЄ: У врегулюванні на Донбасі має бути логіка "спочатку – безпека"

Будь-які подальші кроки у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі мають відображати логіку "спочатку - безпека", включаючи розв'язання питання присутності незаконних збройних формувань на українській території та моніторингу російсько-українського кордону.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Останніми кроками, включаючи розведення сил, керівництво України довело свою відданість мирному врегулюванню цього конфлікту. Будь-які подальші кроки у процесі врегулювання мають відображати логіку: "спочатку – безпека", розв'язання питання присутності незаконних збройних формувань на українській території та моніторингу російсько-українського кордону", - заявив він.

Польський міністр також вказав на важливість вирішення заморожених конфліктів у Молдові, Грузії та в Нагірному Карабасі на основі принципів ОБСЄ.