Іловайськ і Дебальцеве: ГПУ направила у Гаагу інформацію про страти Росією українських бійців

Генеральна прокуратура України направила до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію щодо вчинення Росією позасудових страт 9 військовослужбовців Збройних сил України під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Про це повідомляється на сайті ГПУ 5 грудня.

"ГПУ направила інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо вчинення РФ позасудових страт 9 військовослужбовців ЗСУ під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (ОП МКС) було підготовлене та скероване на підставі статті 15 Римського статуту адвокатами Української Гельсінської спілки з прав людини спільно з прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт 9 військовослужбовців Збройних сил України представниками проросійської організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" в ході боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році. Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом з іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на сході України в період 2014-2019 років", - додали в ГПУ.

Також підкреслюється, що Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, покази очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні.

"В повідомленні висвітлено і практику ведення бойових дій "чужими руками", тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань. Офіс прокурора було поінформовано, що згадані незаконні збройні формування можливо використовуються Росією не тільки для досягнення військової переваги, але і для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права", - інформують в Генпрокуратурі.

Крім того, наголошується, що ГПУ продовжує збирати докази ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності з метою забезпечення невідворотності покарання.

У ГПУ нагадують, що загалом було направлено до МКС 5 повідомлень щодо подій на Донбасі. Зокрема, вони стосувалися відповідальності за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності лідерами так званих "ДНР" - Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Олександром Захарченком, Ігорем Безлєром та іншими.