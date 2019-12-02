Злочини в умовах збройного конфлікту: Рябошапка призначив главу департаменту ГПУ

Створений у Генпрокуратурі Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, очолив Юрій Рудь.

Наказ про його призначення підписав генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомляє пресслужба відомства.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Юрія Рудя начальником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, раніше Рудь обіймав посаду начальника Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури. Зокрема, він забезпечував організацію досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розв‘язання та ведення агресивної війни проти України представниками влади і збройних сил РФ, порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки і тероризму.

У ГПУ наголосили, що в Департамент конфліктів будуть передані понад 200 кримінальних проваджень. "Мова про глобальні та резонансні злочини, зокрема Іловайську та Дебальцевську трагедії, збиття літаку рейсу MH17, захват АР Крим, “справу моряків”, а також факти розв’язання та ведення збройної агресії Росії, системного катування та вбивства полонених українських військових і цивільного населення", - уточнили у відомстві.

Зазначається, що департамент здійснюватиме процесуальне керівництво та нагляд за досудовим розслідуванням у вищевказаних провадженнях, які розслідуються СБУ та Нацполіцією.

Раніше заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, представляючи колективу прокуратури Луганської області нового керівника, заявив, що у ГПУ створений Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.