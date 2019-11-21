Правосуддя на Донбасі у перехідний період: ГПУ підготувала законопроєкти

У Генеральній прокуратурі підготували два законопроєкти в рамках перехідного правосуддя на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ.

"20 листопада 2019 року за ініціативи генерального прокурора Руслана Рябошапки, як співголови Комісії з питань правової реформи, відбулося засідання робочої групи щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій. Під час зустрічі обговорили напрацьований пакет законодавчих актів щодо правосуддя перехідного періоду", - йдеться у повідомленні.

Так, Рябошапка зазначив, що було розроблено дві ініціативи: проєкт засад державної політики у сфері захисту прав людини в умовах подолання наслідків збройного конфлікту та проєкт закону про соціально-правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, які в найкоротші строки мають бути передані на розгляд Президенту України.

"Сьогоднішній день історичний, бо ми робимо важливу справу для країни", - сказав він. Генеральний прокурор відзначив, що напрацьовані законопроєкти узагальнюють світовий досвід застосування норм перехідного правосуддя для України.

"Фактично, це є "дорожньою картою", що застосовується у світі для виходу зі збройного конфлікту, подолання його наслідків, досягнення миру, гарантування неповторення конфлікту, розслідування найтяжчих злочинів, вчинених під час збройного конфлікту і гарантування захисту прав людини", - констатував Рябошапка.

"Правосуддя перехідного періоду - це той механізм, який, як показує міжнародний досвід, може допомогти впоратися з завданням подолання наслідків конфлікту, реінтеграції територій та людей. Одним з його основних елементів є притягнення винних до відповідальності за скоєння найтяжчих міжнародних злочинів. Це і воєнні злочини, і злочини проти людяності", - зазначив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

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Він додав, що з цією метою в структурі Генеральної прокуратури створено Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, до складу якого входить два управління для нагляду та інформаційно-аналітичної роботи у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополя, а також у Донецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту. Головним завданням Департаменту є напрацювання єдиної методики розслідування таких злочинів.

Як повідомляв Укрінформ, Комісія з питань правової реформи є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Її основне завдання – сприяння подальшому розвитку правової системи держави на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини та громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань.

За словами Президента Володимира Зеленського, Комісія з питань правової реформи повинна зосередитися на продовженні конституційної реформи в частині децентралізації, змінах до розділу Основного закону про права людини, стратегії з деокупації територій Криму та Донбасу, а також реформах СБУ і прокуратури.

Одним із пріоритетів роботи комісії Президент назвав правові питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зокрема, він наголосив, що потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення миру.