Правосуддя на Донбасі у перехідний період: ГПУ підготувала законопроєкти

Правосуддя на Донбасі у перехідний період: ГПУ підготувала законопроєкти

Оновлено
Укрінформ
У Генеральній прокуратурі підготували два законопроєкти в рамках перехідного правосуддя на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ.

"20 листопада 2019 року за ініціативи генерального прокурора Руслана Рябошапки, як співголови Комісії з питань правової реформи, відбулося засідання робочої групи щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій. Під час зустрічі обговорили напрацьований пакет законодавчих актів щодо правосуддя перехідного періоду", - йдеться у повідомленні.

Так, Рябошапка зазначив, що було розроблено дві ініціативи: проєкт засад державної політики у сфері захисту прав людини в умовах подолання наслідків збройного конфлікту та проєкт закону про соціально-правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, які в найкоротші строки мають бути передані на розгляд Президенту України.

"Сьогоднішній день історичний, бо ми робимо важливу справу для країни", - сказав він. Генеральний прокурор відзначив, що напрацьовані законопроєкти узагальнюють світовий досвід застосування норм перехідного правосуддя для України.

"Фактично, це є "дорожньою картою", що застосовується у світі для виходу зі збройного конфлікту, подолання його наслідків, досягнення миру, гарантування неповторення конфлікту, розслідування найтяжчих злочинів, вчинених під час збройного конфлікту і гарантування захисту прав людини", - констатував Рябошапка.

"Правосуддя перехідного періоду - це той механізм, який, як показує міжнародний досвід, може допомогти впоратися з завданням подолання наслідків конфлікту, реінтеграції територій та людей. Одним з його основних елементів є притягнення винних до відповідальності за скоєння найтяжчих міжнародних злочинів. Це і воєнні злочини, і злочини проти людяності", - зазначив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Читайте також: В Офісі Президента обговорили Стратегію реінтеграції окупованих територій

Він додав, що з цією метою в структурі Генеральної прокуратури створено Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, до складу якого входить два управління для нагляду та інформаційно-аналітичної роботи у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополя, а також у Донецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту. Головним завданням Департаменту є напрацювання єдиної методики розслідування таких злочинів.

Як повідомляв Укрінформ, Комісія з питань правової реформи є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Її основне завдання – сприяння подальшому розвитку правової системи держави на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини та громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань.

За словами Президента Володимира Зеленського, Комісія з питань правової реформи повинна зосередитися на продовженні конституційної реформи в частині децентралізації, змінах до розділу Основного закону про права людини, стратегії з деокупації територій Криму та Донбасу, а також реформах СБУ і прокуратури.

Одним із пріоритетів роботи комісії Президент назвав правові питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зокрема, він наголосив, що потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення миру.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-