В Офісі Президента обговорили Стратегію реінтеграції окупованих територій

Заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка обговорив розробку Стратегії реінтеграції окупованих територій з постійним представником Президента України в АР Крим Антоном Кориневичем і прокурором АР Крим Гюндузом Мамедовим.

Про це Рябошапка повідомив у Facebook.

"З головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем та прокурором Автономної Республіки Крим Гюндузом Мамедовим обговорювали пріоритетні напрямки роботи цієї групи в розробці правових засад повернення частини Донецької та Луганської областей і АР Крим та Севастополя під контроль України. Серед основних ідей – необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який би регулярно переглядався", - написав Рябошапка.

Він додав, що з метою відновлення миру та нормального життя на окупованих територіях, усунення порушень прав наших громадян, притягнення до відповідальності за вчинені злочини, відшкодування збитків буде підготовлено концепцію перехідного правосуддя, імплементовано норми та принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. "Крім того, один з пріоритетів - нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", - акцентував заступник голови ОПУ.

Рябошапка повідомив, що з огляду на відсутність національного досвіду постконфліктного врегулювання, робоча група, яка переважно сформована з представників громадських організацій, візьме до уваги міжнародну практику.

На першому засіданні Комісії з питань правової реформи має бути представлено пріоритетні напрямки діяльності групи, а до 2020 року - напрацьовано перший пакет ініціатив глави держави, поінформував він.