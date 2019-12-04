Венеціанська комісія у п'ятницю оприлюднить рішення стосовно України та РФ

У п'ятницю, 6 грудня, Венеціанська комісія Ради Європи «За демократію через право» оприлюднить свої думки стосовно деяких рішень відносно України, а також Росії.

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили джерела у Раді Європи.

Зокрема, думки Венеціанської комісії стосуватимуться запитів про реформу судочинства в Україні, закону про забезпечення функціонування української мови як державної, а також повноважень російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.