Разумков закрив вечірню Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги ми вичерпали порядок денний вечірнього засідання Верховної Ради України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Засідання закрилося після 20 години.

Раніше парламент ухвалив рішення продовжити засідання Верховної Ради до вичерпання питань порядку денного.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок парламент ухвалив постанову "Про заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору".

Крім того, Верховна Рада підтримала закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" (1231) з пропозиціями Президента.

У вівторок депутати також ухвалили закон, відповідно до якого з 1 січня 2025 року транспортні засоби, ввезені в Україну або вироблені на її території, мають відповідати екологічним нормам не нижче рівня ЄВРО-6.

Також на засіданні 3 грудня було ухвалено закон "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних".

Як і планувалося, Верховна Рада підтримала закон “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань” (№2116).

Крім того, на засіданні у вівторок ВР ухвалила поправку до законопроєкту про перезавантаження роботи Державного бюро розслідування, згідно з якою дозволяється перевести до ДБР слідчих Генпрокуратури, які розслідували "справи Майдану".