Зеленський зустрінеться з прем’єром Швеції

Президент Володимир Зеленський у середу, 4 грудня, зустрінеться з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном.

Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

"4 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуватиме в Україні з робочим візитом", - ідеться в повідомлені.

Крім того, на 11-45 запланований підхід Президента та глави шведського уряду до преси.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен 4 грудня відвідає Київ та зустрінеться з вищими керівництвом України і представниками громадянського суспільства.