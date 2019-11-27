Прем'єр Швеції відвідає Україну у грудні

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен 4 грудня відвідає Київ та зустрінеться з вищими керівництвом України і представниками громадянського суспільства.

Про це повідомило у Facebook Посольство Швеції в Україні.

"4 грудня Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен відвідає Київ та зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Прем'єр-міністр також зустрінеться з представниками українського громадянського суспільства та випускниками Київської школи економіки, яку Швеція підтримує", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у посольстві, у фокусі майбутнього візиту будуть російська агресія проти України та анексія Росією Криму, порядок денний реформ в Україні та співпраця Швеції з Україною у сфері реформ, питання двосторонньої торгівлі та відносини між ЄС та Україною.

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У диппредставництві нагадали, що Швеція щороку виділяє близько 240 млн шведських крон (приблизно 25 млн дол. США) на підтримку процесу реформ в Україні. Шведська підтримка орієнтована на зміцнення демократії та ефективне державне управління, права людини, гендерну рівність, навколишнє середовище та енергоефективність, а також імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Фото: Embassy of Sweden in KyivЮ Facebook