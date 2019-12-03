Депутати ухвалили поправку, через яку голодує адвокат сімей Небесної сотні

Верховна Рада ухвалила поправку до законопроєкту про перезавантаження роботи Державного бюро розслідування, згідно з якою дозволяється перевести до ДБР слідчих Генпрокуратури, які розслідували "справи Майдану".

Відповідне рішення підтримали 334 народних депутати при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, до Прикінцевих і перехідних положень закону Рада додала положення, що від дня набуття ним чинності для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органи прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою до Державного бюро розслідувань без обов’язкового проведення конкурсу, якщо вони до спливу строку проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво (не менше чотирьох місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, що підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше 11 січня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні (за основу) законопроєкт №2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 13 листопада підтримав поправку до законопроєкту 2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань", яка передбачає перезапуск ДБР. Зокрема, у правці №320 йдеться, що повноваження директора ДБР і його заступників припиняються достроково.

21 листопада адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи ухвалення Верховною Радою поправки до закону про ДБР, яка дозволить перевести до бюро слідчих Генпрокуратури, що займалися "справами Майдану".

Закревська заявила, що не вживатиме їжу доти, доки у ДБР не буде створено такого управління.

27 листопада Комітет з питань правоохоронної діяльності ВР підтримав відповідну поправку.