Після обрання Зеленського Україна просунулась у боротьбі з корупцією - Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео позитивно оцінює зусилля нової влади України у викоріненні корупції та запевняє в підтримці з боку Вашингтона на цьому напрямі.

Про це глава зовнішньополітичного відомства США заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Держдепартамент.

"Це крок уперед, немає жодних сумнівів. Він (Зеленський – ред.) наполегливо працює", - зазначив Помпео.

Очільник Держдепу при цьому підкреслив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу, аби "зробити Україну місцем, де народ пишатиметься своєю демократією та відсутністю корупції".

При цьому, визнав Помпео, "залишається ще страшенно багато роботи". Але, за його словами, Зеленський "безумовно досягнув прогресу", зробивши кроки в правильному напрямку.

"Ми радіємо в цьому зв'язку й продовжимо підтримувати його зусилля", - наголосив керівник зовнішньополітичного відомства США.