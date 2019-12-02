Після обрання Зеленського Україна просунулась у боротьбі з корупцією - Помпео

Після обрання Зеленського Україна просунулась у боротьбі з корупцією - Помпео

Укрінформ
Держсекретар США Майкл Помпео позитивно оцінює зусилля нової влади України у викоріненні корупції та запевняє в підтримці з боку Вашингтона на цьому напрямі.

Про це глава зовнішньополітичного відомства США заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Держдепартамент.

"Це крок уперед, немає жодних сумнівів. Він (Зеленський – ред.) наполегливо працює", - зазначив Помпео.

Очільник Держдепу при цьому підкреслив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу, аби "зробити Україну місцем, де народ пишатиметься своєю демократією та відсутністю корупції".

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При цьому, визнав Помпео, "залишається ще страшенно багато роботи". Але, за його словами, Зеленський "безумовно досягнув прогресу", зробивши кроки в правильному напрямку.

"Ми радіємо в цьому зв'язку й продовжимо підтримувати його зусилля", - наголосив керівник зовнішньополітичного відомства США.

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