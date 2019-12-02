Туск нагадав, що підтримка України - у власних інтересах Європи

Колишній президент ФРН Йоахім Гаук і колишній президент Європейської ради Дональд Туск застерегли про загрозу для європейської єдності, яка виходить з боку Росії.

Про це обидва політики сказали в неділю, 1 грудня, під час вручення Туску премії імені Маріон Денгофф за порозуміння і примирення між народами, передає DW.

Зокрема Гаук зазначив, що "збереження єдності ЄС було визначальним напрямком діяльності Туска на посаді президента Європейської ради.

"Його турбувала агресивна політика Путіна, яка проявилася не тільки в анексії Криму і на Сході України, але і в його спробах розколу всередині ЄС", - наголосив Гаук.

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Туск у своїй промові при отриманні премії звернувся до європейців із закликом не допустити розколу у своїх лавах. На його думку, країни Європи повинні підтримувати трансатлантичні відносини, незалежно від того, хто на даний момент є президентом США.

Також він вказав на необхідність не залишати Україну напризволяще.

"Підтримка України - у власних інтересах Європи", - підкреслив Туск. На його думку, європейська безпека важливіша короткострокових інтересів в Росії.

Нагадаємо: заснована у 2002 році премія імені графині Маріон Денгофф вручається за зроблений внесок у примирення між народами. Також в цьому році цю премію отримало міжнародне молодіжне екологічний рух Fridays For Future.

1 грудня приступив до роботи новий президент Європейської ради Шарль Мішель. Дональд Туск перебував на цій посаді з 1 грудня 2014 року.