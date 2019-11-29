Туск - про роботу президентом Євроради: Сценарій за Хічкоком
Текст промови Туска на церемонії передачі повноважень оприлюднено на сайті Євроради.
«Коли мій попередник Герман Ван Ромпей передавав мені посаду президента Європейської ради п'ять років тому, я не міг навіть підозрювати, що сценарій для мого терміну буде написаний самим Альфредом Хічкоком за всіма рецептами доброго трилеру… З перших місяців 2015 року Європа боролася з кризами: грецька, міграція, українська, “Ісламська держава” та її терористичні атаки серед наших кордонів, і через мить – прийшов Brexit», - зауважив Туск.
«Деякі оглядачі пов’язують ці кризи з правлінням двох Дональдів, - у Вашингтоні та у Брюсселі, але я вважаю, що таке твердження є лише наполовину правдивим», - додав вже колишній президент Європейської ради.