Туск - про роботу президентом Євроради: Сценарій за Хічкоком

Президент Європейської ради Дональд Туск, який у п’ятницю передав повноваження своєму наступнику Шарлю Мішелю, порівняв свій термін на посаді із сценарієм трилера та наголосив, що перед новим керівництвом постає необхідність подальшого зміцнення єдності ЄС.

Текст промови Туска на церемонії передачі повноважень оприлюднено на сайті Євроради.

«Коли мій попередник Герман Ван Ромпей передавав мені посаду президента Європейської ради п'ять років тому, я не міг навіть підозрювати, що сценарій для мого терміну буде написаний самим Альфредом Хічкоком за всіма рецептами доброго трилеру… З перших місяців 2015 року Європа боролася з кризами: грецька, міграція, українська, “Ісламська держава” та її терористичні атаки серед наших кордонів, і через мить – прийшов Brexit», - зауважив Туск.

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«Деякі оглядачі пов’язують ці кризи з правлінням двох Дональдів, - у Вашингтоні та у Брюсселі, але я вважаю, що таке твердження є лише наполовину правдивим», - додав вже колишній президент Європейської ради.