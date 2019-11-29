Законопроєкт про референдум цього року до Ради не потрапить — експерт

До кінця 2019 року законопроєкт про всеукраїнський референдум не буде внесений до Верховної Ради України.

Про це сказав експерт Українського інституту прямої демократії Борис Малишев під час пресконференції в Укрінформі.

"Насправді робота зараз в активній фазі і найближчим часом, в цьому році його точно не буде внесено у Верховну Раду. Це точно. А після нового року складно сказати, яким темпом буде працювати ця робоча група", - зазначив Малишев.

Він зауважив, що сам бере участь у робочій групі, яка займається розробкою законопроєкту про необхідність урегулювання проведення Всеукраїнського референдуму на рівні закону.

"Є дискусії щодо предмета референдуму, є дискусії щодо певних нюансів цього закону", - додав експерт.

Зокрема, за його словами, "поки що до кінця не вирішено, що робити з такими законами, які ухвалені на всеукраїнському референдумі, або законами, або рішеннями, якими скасовуються чинні закони."

"Тобто через який час може ВР прийняти аналогічний закон, який був скасований всеукраїнським референдумом і чи може вона взагалі це зробити....", - пояснив Малишев.

Окрім того він зауважив, що питання строків ухвалення законопроєкту про всеукраїнський референдум пов’язані з тим, що наразі не можна чітко сказати, коли буде ухвалено Виборчий кодекс.

"Передбачається, що він буде на початку грудня проголосований, але питання в тому, що потрібно буде після ухвалення виборчого кодексу уніфікувати ці процедури. Адже процедури виборів і процедури проведення референдумів — цим займається ЦВК. І звичайно, бажано для спрощення адміністрування цих процесів, для економії коштів, для економії часу, щоб ці процедури були схожими і були гармонізовані між собою. Тому тут ще розробка законопроєкту про всеукраїнський референдум в частині процедур пов’язана з ухваленням виборчого кодексу, з яким буде потім адаптована відповідна частина законопроєкту про всеукраїнський референдум", - пояснив Малишев.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що перші законопроєкти з пакета ініціатив про народовладдя, зокрема й референдуми, можуть бути внесені до Верховної Ради та розглядатися в парламенті найближчим часом.