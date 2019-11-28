“Євросолідарність” передала в СБУ заяву на міністра енергетики Оржеля

Народні депутати від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко та Ахтем Чийгоз передали до Служби безпеки заяву про вчинення міністром енергетики та захисту довкілля Олексієм Оржелем кримінального правопорушення, пов'язаного з прямими закупівлями газу в Російської Федерації.

Про це повідомляється на сторінці політсили у Facebook.

“Олексій Гончаренко та Ахтем Чийгоз прямо зараз передають заяву "Європейської Солідарності" до СБУ про вчинення міністром енергетики О. Оржелем кримінального правопорушення. Прямі закупівлі газу у РФ – це державна зрада!” – йдеться у повідомленні.

На відео, доданому до посту, Гончаренко уточнює, що вони з Чийгозом перебувають у громадській приймальні Служби безпеки. Відповідні заяви у них прийняв слідчий СБУ Максим Саєнко.

Як повідомляв Укрінформ, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових спорів.

25 листопада стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" направив російському Газпрому відповідь на його пропозицію.

Крім того, 25 листопада міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна направила Газпрому проєкти двох договорів, які стосуються транспортування газу.

Згодом в Офісі Президента України повідомили, що Президент України Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін під час проведеної телефонної розмови торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.