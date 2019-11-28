КВУ назвав фракцію, яка найчастіше голосує в унісон зі "слугами народу"

За результатами голосування у Верховній Раді союзниками фракції “Слуга народу” найчастіше виступали народні депутати фракції “Голос”.

Про це поінформували у Комітеті виборців України.

“Крім “Слуги народу” найчастіше за прийняті закони голосували депутати «Голосу». В середньому за кожен прийнятий закон віддавали голоси 57% депутатів фракції”, - ідеться в повідомленні КВУ.

Також зазначається, що показники підтримки прийнятих законів з боку інших фракцій та груп є такими: в середньому “за” голосували 43% депутатів “ЄС”, 40% - позафракційних, 37% - групи “За майбутнє”, 34% - “Батьківщини”.

У КВУ зазначають, що найнижча підтримка прийнятих законів у «Опозиційної платформи – За життя».

“В середньому «за» голосували лише 16% депутатів фракції. При цьому за 32 закони не проголосував жоден депутат ОПЗЖ”, - інформують у КВУ.

За результатом аналізу голосування фракцій та груп ВР за прийняті закони у парламенті IX скликання, всього за період серпня-листопада було прийнято 72 закони.

“В середньому за кожен із них голосували 288 народних депутатів. При цьому за 29 законів народні депутати проголосували конституційною більшістю. Рекордною стала підтримка закону щодо скасування недоторканності народних депутатів – 373 “за”, - вказується в повідомленні.

Також зазначається, що серед фракцій і груп ВР найчастіше голосували “за” прийняті закони народні депутати “Слуги народу”.

Так, у середньому кожен із прийнятих законів підтримували 228 депутатів фракції або 91% від її складу, що є найвищим показником.

У КВУ відзначають, що народні депутати “Слуги народу” не завжди надавали достатню кількість голосів “за” для того, щоб закон було прийнято. В результаті підтримку їм надавали депутати інших фракцій та груп.

Зокрема, із 72 законів 21 не був би прийнятий, якби враховувалися лише голоси “за” фракції “Слуга народу”.

“Тобто, за ці закони голосувало менше аніж 226 народних депутатів від СН. Таким чином, 30% законів не були б прийняті, якби рахувалися голоси “за” лише Слуги народу”, - підсумовують у КВУ.