КВУ назвав керівників фракцій, які майже не ходять на засідання комітетів

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабінович, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія мають низькі показники відвідуваності комітетів ВР, членами яких вони є.

Про це свідчать дані дослідження Комітету виборців України "Верховна Рада: підсумки перших 100 днів роботи", представленого під час пресконференції 27 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Юрій Бойко (ОПЗЖ), Вадим Рабінович ("ОПЗЖ"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Давид Арахамія ("Слуга народу") майже не відвідують засідання комітету та мають низькі показники участі в голосуваннях ВР. Так, за час роботи Ради відбулося 1034 голосування, з яких Бойко взяв участь лише в 10%, Рабінович - в 6% (це найнижчий показник серед 423 народних депутатів), Тимошенко - в 37%. Також Бойко був присутнім лише на двох із п'яти засідань комітету (ще одне пропустив через відпустку), Рабінович відвідав лише одне з п'яти засідань комітету, Тимошенко - п'ять із 15-ти. У Давида Арахамії досить низькими є показники відвідуваності пленарних засідань. За даними електронної реєстрації, він був зареєстрований на 24-х із 39-ти. При цьому депутат узяв участь у 71% голосувань, що є високим показником. Станом на 30 жовтня Арахамія був присутній лише на чотирьох із десяти засідань комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - йдеться у дослідженні.

Водночас голова фракції "Голос" Сергій Рахманін узяв участь у 59% голосувань і був присутній на 34 із 39 засідань Ради, що є високим результатом. Станом на 30 жовтня він був присутнім на всіх десяти засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Щодо роботи лідерів фракції "Європейська солідарність", то Артур Герасимов узяв участь у 75% голосувань (найвищий результат серед лідерів фракцій), відвідав 37 із 39-ти пленарних засідань ВР і був присутній на дев'яти із десяти засідань комітету. У свою чергу співголова фракції Ірина Геращенко взяла участь у 68% голосувань, відвідала всі 39 засідань Ради та всі (два) засідання комітету.

Загалом, аналітики КВУ оцінювали роботу лідерів фракцій за критеріями їхньої участі в голосуваннях Ради, відвідування пленарних засідань і парламентських комітетів.

Дослідження охоплює період із 29 серпня по 21 листопада 2019 року.