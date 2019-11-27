КВУ назвав фракцію, яка найменше прогулює засідання Ради

Народні депутати із фракції "Європейська солідарність" мають найвищі показники відвідуваності пленарних засідань Верховної Ради протягом перших трьох місяців роботи нового скликання.

Про це свідчать результати дослідження Комітету виборців України "Верховна Рада: підсумки перших 100 днів роботи", представленого під час пресконференції 27 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лідерами серед фракцій і груп за відвідуванням пленарних засідань є народні депутати "Європейської солідарності". В середньому на засіданнях було зареєстровано 23 із 26 народних депутатів (фракції "ЄС" - ред.), або 90%", - йдеться в дослідженні.

На другому місці за цим показником "Слуга народу" (86%), далі - "Голос", "Опозиційна платформа - За життя" та група "За майбутнє" (84%). Нижчі показники — у ВО "Батьківщина" (77%).

Станом на 21 листопада у Верховній Раді IX скликання відбулося 39 пленарних засідань. У середньому на них були зареєстровані 361 народний депутат.

Разом з тим КВУ проаналізував участь парламентаріїв у голосуваннях, яких за час проведення дослідження відбулося 1158. Так, у середньому один народний депутат взяв участь у 69% із них.

Водночас попри досить високі загальні показники аналітики зазначають, що проблемою залишається неучасть у голосуваннях значної кількості депутатів.

"Так, за три місяці роботи 96 народних депутатів узяли участь у менш як 50% голосувань парламенту. Із них дев'ять депутатів пропустили 90% голосувань. Зокрема, Вадим Рабинович та Юлія Льовочкіна взяли участь у 6% голосувань, Ігор Абрамович, Юрій Солод та Андрій Деркач - у 7%, Вадим Столар і Олександр Фельдман - у 8%, Антон Яценко - у 9%, Юрій Бойко - в 10%", - уточнюється в дослідженні.

Окрім того, в КВУ зосередилися й на показниках голосування депутатів за закони. Так, у середньому за кожен ухвалений законопроєкт голосували 288 народних депутатів, причому 40% із них були прийняті конституційною більшістю.

"Рівень підтримки законів є таким: в середньому "за" проголосував 91% депутатів "Слуги народу", 57% - "Голосу", 43% - "ЄС", 40% - позафракційних, 37% - "За майбутнє", 34% - "Батьківщини" і 16% - ОПЗЖ", - зазначається в дослідженні.

Разом з тим у КВУ наголошують, що при голосуванні за низку законів принцип монобільшості не був дотриманий. Так, 21 із 72 законів не був би прийнятий, якби враховувалися лише голоси "за" фракції "Слуга народу", тобто за них голосувало менше, ніж 226 народних депутатів від СН.