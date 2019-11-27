Рада за три місяці ухвалила лише 14% урядових законопроєктів — КВУ

Верховна Рада IX скликання впродовж перших трьох місяців роботи ухвалила 14% внесених урядом законопроєктів.

Про це свідчать дані дослідження Комітету виборців України "Верховна Рада: підсумки перших 100 днів роботи", представленого під час пресконференції 27 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Верховній Раді IX скликання низькою є підтримка урядових ініціатив. За три місяці було прийнято лише 14% від загальної кількості урядових законопроєктів. Так, урядом Олексія Гончарука за період із 29 серпня по 21 листопада було подано 63 проєкти, із яких законами стали дев'ять документів. Ще два закони було підтримано Верховною Радою, але вони очікують на підпис Президента", - йдеться у дослідженні.

Загалом, із поданих урядом законопроєктів 48% стосувалися сфери податків, бюджету, економічної, фінансової та промислової політики, 16% - питань організації державної влади, промислової політики, правоохоронної діяльності та прав людини.

Водночас, порівнюючи уряди Олексія Гончарука та Арсенія Яценюка, КВУ зауважує, що за аналогічний проміжок часу (2 грудня 2014 року - 1 березня 2015 року) уряд Яценюка подав до ВР 65 законопроєктів, із яких 17 було ухвалено як закони. При цьому переважна більшість ініціатив (49%) стосувалися податків, бюджету, економіки, фінансів і промислової політики, 14% - правоохоронної діяльності, правової політики, правосуддя, 10% - соціальної політики, питань сім'ї, молоді та спорту, 9% - містобудування та ЖКГ, а також 6% - нацбезпеки й оборони та соціального захисту ветеранів.

Дослідження охоплює період із 29 серпня по 21 листопада 2019 року.