Зеленський за пів року вніс до Ради 45 законопроєктів - КВУ

Чинний Президент України Володимир Зеленський за перші пів року своєї каденції подав до Верховної Ради 45 законопроєктів, що на 25 більше, ніж п'ятий президент Петро Порошенко.

Про це свідчать дані дослідження Комітету виборців України "Верховна Рада: підсумки перших 100 днів роботи", представленого під час пресконференції 27 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Порівнюючи законодавчу роботу президентів України за перші пів року їхньої каденції, показники є такими: Володимир Зеленський зареєстрував 45 проєктів, із яких було прийнято 11, або 24%; Петро Порошенко — за аналогічний період вніс до парламенту 20 законопроєктів, із яких було прийнято 14, тобто 70%", - зазначається в дослідженні.

Водночас аналітики КВУ уточнюють, що Зеленський основну увагу приділив питанням правової політики та правосуддя — цій тематиці присвячено 42% поданих ним проєктів законів. Йдеться, зокрема, про законопроєкти щодо внесення змін до Конституції України.

Окрім того, ще 31% законопроєктів Президента стосувалися питань правоохоронної діяльності та антикорупційної політики.

При цьому 84% поданих законопроєктів глава держави реєстрував як невідкладні.

Законопроєкти Порошенка, внесені ним за перших пів року роботи - із 7 червня по 6 грудня 2014 року - стосувалися зовнішньої політики та сфери безпеки й оборони (70% поданих документів). Половину з них було визначено невідкладними.

При цьому обидва президенти протягом перших пів року працювали із двома різними складами Верховної Ради, причому Зеленський подав 13 із 45-ти законопроєктів за час роботи ВР VIII скликання.

Дослідження охоплює період із 29 серпня по 21 листопада 2019 року.