Зеленський за пів року вніс до Ради 45 законопроєктів - КВУ
Про це свідчать дані дослідження Комітету виборців України "Верховна Рада: підсумки перших 100 днів роботи", представленого під час пресконференції 27 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Порівнюючи законодавчу роботу президентів України за перші пів року їхньої каденції, показники є такими: Володимир Зеленський зареєстрував 45 проєктів, із яких було прийнято 11, або 24%; Петро Порошенко — за аналогічний період вніс до парламенту 20 законопроєктів, із яких було прийнято 14, тобто 70%", - зазначається в дослідженні.
Водночас аналітики КВУ уточнюють, що Зеленський основну увагу приділив питанням правової політики та правосуддя — цій тематиці присвячено 42% поданих ним проєктів законів. Йдеться, зокрема, про законопроєкти щодо внесення змін до Конституції України.
Окрім того, ще 31% законопроєктів Президента стосувалися питань правоохоронної діяльності та антикорупційної політики.
При цьому 84% поданих законопроєктів глава держави реєстрував як невідкладні.
Законопроєкти Порошенка, внесені ним за перших пів року роботи - із 7 червня по 6 грудня 2014 року - стосувалися зовнішньої політики та сфери безпеки й оборони (70% поданих документів). Половину з них було визначено невідкладними.
При цьому обидва президенти протягом перших пів року працювали із двома різними складами Верховної Ради, причому Зеленський подав 13 із 45-ти законопроєктів за час роботи ВР VIII скликання.
Дослідження охоплює період із 29 серпня по 21 листопада 2019 року.