У КВУ розповіли, хто з керівників фракцій прогулює голосування у Раді та комітети

Співголови фракції “Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко та Вадим Рабінович й лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко мають найнижчі показники відвідуваності засідань парламентських комітетів і голосування у сесійній залі.

Натомість найдисциплінованішими є співголови “Європейської солідарності” Артур Герасимов та Ірина Геращенко, повідомляє КВУ на своїй сторінці у Facebook.

“Комітет виборців проаналізував роботу лідерів парламентських фракцій у Верховній Раді. До уваги було взято такі показники як участь в голосуваннях ВР, відвідування пленарних засідань ВР та відвідування засідань парламентських комітетів. За даними КВУ, окремі лідери фракцій фактично провалюють роботу за окремими напрямками”, - йдеться у повідомленні.

Так, за даними експертів, Юрій Бойко ("ОПЗЖ"), Вадим Рабінович ("ОПЗЖ"), Юлія Тимошенко («Батьківщина») майже не відвідують засідання комітету та мають низькі показники участі в голосуваннях ВР.

Зазначається, що за час роботи ВР нинішнього скликання відбулися 1034 голосування, із яких Бойко взяв участь лише в 9%, Рабінович – 4%, Тимошенко – 31%.

Також Бойко був присутній на 1 із 4 засідань комітету (ще одне пропустив через відпустку), Рабінович також відвідав 1 із 4 засідань комітету, Тимошенко – 3 із 12.

Крім того, у КВУ розповіли, що в голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії досить низькими є показники відвідування пленарних засідань ВР. За даними електронної реєстрації, депутат був присутній лише на половині засідань – 16 із 31, при цьому взяв участь в 71% голосувань, що, за словами експертів, є високим показником.

Досить низькими назвали в КВУ показниками голосувань Сергія Рахманіна із фракції «Голос» - він узяв участь в 55% голосувань, був присутній на 26 із 31 засідань парламенту.

Водночас експерти підкреслили, що найвищі результати роботи серед лідерів фракцій в співголів «Європейської солідарності» Артура Герасимова та Ірини Геращенко.

Герасимов, зокрема, узяв участь в 73% голосувань ВР (найвищий результат), відвідав 29 із 31 пленарних засідань та був присутній на 7 із 8 засідань свого комітету. У свою чергу Геращенко взяла участь в 65% голосувань Ради, відвідала всі пленарні засідання (31 із 31) та всі засідання комітету (2 з 2).

“Уточнення: дані щодо присутності на засіданнях комітету відсутні щодо Д. Арахамії та С. Рахманіна через технічні проблеми в роботі комітету з питань нацбезпеки, до якого вони входять, внаслідок чого така інформація не доступна. Щодо решти лідерів фракцій всі дані доступні”, - додали у КВУ.

Як відомо, Верховна Рада 9-го скликання була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня та розпочала роботу 29 серпня.