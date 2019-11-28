Досвід Литви й Естонії допоможе пришвидшити цифрову трансформацію - Федоров

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров переконаний, що використання досвіду балтійських країн допоможе пришвидшити цифрову трансформацію України.

Про це Федоров повідомив кореспонденту Укрінформу.

“Найголовніша проблема для нас зараз - це швидкість запровадження реформ. А досвід наших балтійських колег має захистити нас від помилок. Наприклад, коли литовська сторона презентувала мені свій план цифрових трансформацій, я побачив, як це схоже на те, що ми зараз починаємо робити. Але завдяки досвіду колег ми можемо переступати через деякі еволюційні етапи”, - розповів Федоров.

За його словами, литовські й естонські партнери, консультуючи українську сторону, відразу діляться помилками. ”Вони нам кажуть: так не робіть з реєстрами, не робіть так з послугами, а от ще подивіться на цей наш приклад, починайте з цього. Такі поради для нас надзвичайно корисні”, - поділився віцепрем'єр.

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Він підкреслив, що співпраця України з балтійськими країнами у сфері цифрових технологій буде постійною: “Ми вже домовилися про неофіційні зустрічі, на рівні заступників міністрів, на рівні міністрів, під час яких ми ділитимемось своїм досвідом, обмінюватимемось презентаціями”.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада Михайло Федоров та міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас підписали Декларацію про наміри щодо взаємного визнання електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних транзакцій між Міністерством електронної трансформації України й міністерством економіки та інновацій Литовської Республіки.

26 листопада в Таллінні Михайло Федоров і міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Каймар Кару підписали меморандум про співпрацю в електронній сфері.

26-27 листопада Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та велика українська делегація, перебуваючи в Таллінні та Вільнюсі, провели важливі зустрічі й переговори та підписали низку двосторонніх документів про співпрацю.