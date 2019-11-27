Комітет Ради підтримав проєкт заяви щодо ПДЧ

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт заяви до країн-членів НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Комітет підтримав ініційовану ЄС ("Європейською солідарністю", – ред.) і Петром Порошенком заяву до країн НАТО щодо надання Україні ПДЧ (у редакції комітету, тобто, з певними правками)", – зазначила політик.

Водночас "Європейська солідарність" пропонує, щоб Верховна Рада прийняла цю заяву вже 3 грудня, відразу після завершення розгляду законопроєкту про Державне бюро розслідувань.

"Позитивний висновок МЗС на ініціативу ЄС щодо активізації наших зусиль і апеляції до партнерів по НАТО для отримання ПДЧ руйнують маніпуляції деяких урядовців, що начебто опозиція вимагала подати ще одну заявку на ПДЧ. Звичайно, мова йде не про ще одну заявку, а про звернення до наших партнерів, підтвердження наших намірів і чіткого публічного заклику не блокувати нам ПДЧ, а надати", – уточнила вона.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що їхня політсила підготувала проєкт заяви Верховної Ради щодо Плану дій щодо членства в НАТО і пропонує уповноважити керівництво держави підписати звернення з цього приводу до грудневого саміту НАТО.