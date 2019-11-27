Зеленський розповів президенту Литви про підготовку до "нормандської зустрічі"
Про це Зеленський сказав на спільному з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою брифінгу у Вільнюсі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я проінформував Президента Науседу про актуальну ситуацію на окупованих територіях України та кроки щодо підготовки до "нормандської зустрічі" 9 грудня. Радий, що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю збігаються", - сказав Зеленський.
Він акцентував, що під час переговорів президентів було констатовано єдність позицій між Києвом і Вільнюсом з питань як двостороннього, так і міжнародного порядку денного.
Зеленський подякував Литві за тверду і послідовну позицію у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.
"Для нас це дуже важливо, це для нас пріоритет. Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і саме санкції мають тривати до повної деокупації всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в'язнів", - підкреслив Президент.
Як повідомлялося, Зеленський перебуває у Литві з офіційним візитом.
Фото: пресслужба глави держави