Зеленський розповів президенту Литви про підготовку до "нормандської зустрічі"

"Я проінформував Президента Науседу про актуальну ситуацію на окупованих територіях України та кроки щодо підготовки до "нормандської зустрічі" 9 грудня. Радий, що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю збігаються", - сказав Зеленський.

Він акцентував, що під час переговорів президентів було констатовано єдність позицій між Києвом і Вільнюсом з питань як двостороннього, так і міжнародного порядку денного.

Зеленський подякував Литві за тверду і послідовну позицію у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

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"Для нас це дуже важливо, це для нас пріоритет. Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і саме санкції мають тривати до повної деокупації всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в'язнів", - підкреслив Президент.

Як повідомлялося, Зеленський перебуває у Литві з офіційним візитом.

Фото: пресслужба глави держави