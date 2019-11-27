Президенти України та Литви домовилися про дату конференції з українських реформ у Вільнюсі

Президенти України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Науседа узгодили дату проведення у Вільнюсі наступної четвертої Конференцію з питань реформ в Україні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою брифінгу у Вільнюсі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступного року Литовська Республіка прийматиме масштабний міжнародний захід - четверту Конференцію з питань реформ в Україні. Я радий повідомити, що дату проведення Конференції узгоджено - це 7 липня 2020 року", - сказав Зеленський.

Він додав, що на запрошення президента Науседи планує обов'язково взяти участь у цій важливій для наших країн події.

Як повідомлялося, Зеленський перебуває у Литві з офіційним візитом.

Фото: пресслужба глави держави