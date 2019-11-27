Кордони та агресія РФ: Лінкявічус прокоментував “морську” заяву чотирьох країн

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував оприлюднену напередодні у Таллінні (Естонія) спільну заяву Литви, Естонії, України та Швеції щодо України, прийняту главами відповідних МЗС.

Про це повідомив сайт МЗС Литви.

«У заяві ми підкреслюємо, що парламентські вибори в Україні показали величезну підтримку громадськості щодо євроатлантичних цілей країни і дали уряду повноваження продовжувати основні реформи», - сказав Лінкявічус.

У заяві сторони, які підписалися, зобов'язалися підтримувати зусилля України стати процвітаючим членом європейських демократій, в тому числі й у форматі "Східного партнерства" ЄС. Міністри нагадують про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів. У заяві суворо засуджується агресія Росії, що порушує територіальну цілісність України, йдеться про необхідність вирішувати військовий конфлікт у Східній Україні шляхом реалізації Мінських домовленостей.

Як повідомляв раніше Укрінформ, у заяві акцентується увага на заклику до Російської Федерації поважати міжнародне право, його основні принципи та забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі, свободу навігації.

26-27 листопада проходить офіційний візит Президента України Володимира Зеленського в Естонію та Литву.