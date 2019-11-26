Посольство США вітає підписання президентом закону про незаконне збагачення

Посольство Сполучених Штатів Америки вітає підписання президентом Зеленським закону про незаконне збагачення.

Про це йдеться на сторінці дипустанови у Facebook.

"Ми вітаємо підписання президентом Зеленським законопроєкту № 1031, який криміналізує незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації. Це потужні інструменти для НАБУ та САП у боротьбі з корупцією. Ми закликаємо українську владу продовжувати кроки, які втілять в життя прагнення Революції гідності", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо: 25 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 1031, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.