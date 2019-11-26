Посольство США вітає підписання президентом закону про незаконне збагачення

Посольство США вітає підписання президентом закону про незаконне збагачення

Укрінформ
Посольство Сполучених Штатів Америки вітає підписання президентом Зеленським закону про незаконне збагачення.

Про це йдеться на сторінці дипустанови у Facebook.

"Ми вітаємо підписання президентом Зеленським законопроєкту № 1031, який криміналізує незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації. Це потужні інструменти для НАБУ та САП у боротьбі з корупцією. Ми закликаємо українську владу продовжувати кроки, які втілять в життя прагнення Революції гідності", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Світовий банк привітав підписання закону про незаконне збагачення

Нагадаємо: 25 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 1031, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-