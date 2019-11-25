Світовий банк привітав підписання закону про незаконне збагачення

Світовий банк привітав підписання президентом України Володимиром Зеленським закону про незаконне збагачення.

Про це йдеться в повідомленні Світового банку в Facebook.

"Сьогодні Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їх законними доходами. Світовий банк вітає закон, який заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ і САП потужний правовий інструмент у боротьбі з корупцією серед чиновників", - сказано в заяві.

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Також у Світовому банку відзначили, що громадянська конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які "чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України".

Нагадаємо: 25 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 1031, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.