Кібербезпека, зв'язок та медицина: Україна та Ізраїль розширюють співпрацю

Секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном обговорив питання двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном. Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації на Близькому Сході та у світі, а також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та перспективи його поглиблення”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед ключових сфер співпраці Данілов назвав кібербезпеку, засоби зв'язку та сучасну медицину.

У свою чергу, Ліон запевнив, що Ізраїль й надалі підтримуватиме Україну, та висловив впевненість в успішності практичного співробітництва між двома державами.

фото: РНБО