Зеленський подякував Естонії за фінансову, технічну та військову допомогу

Україна вдячна Естонській Республіці за гуманітарну, фінансову, технічну та військову допомогу, а також готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив на спільній з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд зустрічі зі ЗМІ, повідомляє пресслужба глави держави.

«Для України дуже важливою є гуманітарна, фінансова, технічна та військова допомога з боку Естонії, за обсягами якої ваша країна з розрахунку на душу населення є світовим лідером. Ми вдячні за реабілітацію 182 українських військових у медичних закладах Естонії. Це дуже цінна підтримка», – сказав Зеленський.

Окремо глава держави відзначив практичну допомогу з боку Естонії у реформуванні сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО.

«Вдячні нашим естонським партнерам за готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ, які покращуватимуть Україну», – підкреслив він.

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Керсті Кальюлайд зі свого боку зазначила, що Естонія надає підтримку у підвищенні адміністративної спроможності антикорупційних установ України, впровадженні електронного урядування, у сфері кібербезпеки, а також співпрацює з Україною в оборонній галузі.

«Всім цим ми допомагаємо Україні просуватися на шляху реформ. Передумовою цього є успішна боротьба з корупцією. І мені дуже приємно, що і для уряду, і для Президента України боротьба з корупцією є одним із найголовніших пріоритетів», – заявила Кальюлайд.

Як повідомляв Укрінформ, триває візит Президента Зеленського та української делегації до Таллінна, де пройдуть зустрічі глави держави з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, зі Спікером Рійґікоґу (естонського парламенту) Хенном Пиллуаасом і Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом та спілкування з місцевою українською діаспорою.