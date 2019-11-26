Одеські депутати закликають Зеленського і Кабмін не допустити продажу землі

Депутатська більшість Одеської облради прийняла 26 листопада звернення на адресу Президента, Верховної Ради і Кабміну України із закликом - не ухвалювати у другому читанні законопроєкт "Про скасування з 1 жовтня 2020 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"6 жовтня наша обласна рада зверталась з офіційним закликом до парламенту та уряду щодо проведення широкого обговорення питання про відкриття ринку землі перед тим, як ухвалювати рішення з цього приводу. Але відповіді ми не отримали. А недавно 240 депутатів Верховної Ради проголосували-таки за законопроєкт про відкриття ринку землі сільськогосподарських земель в першому читанні. Хоч це суперечить позиції мільйонів українців. Тому пропоную сьогодні вдруге направити звернення до центральних органів влади - не приймати цей законопроєкт у другому читанні", - заявив на позачерговій 29-й сесії перший заступник голови облради Вадим Шкарівський.

Зі свого боку, голова ОДА Куций, який теж виступив на сесії, висловив переконання, що "земельний ринок піде тільки на користь людям, оскільки земля є власністю. А із власністю треба узаконити виконання різних операцій. Тому треба, нарешті, скасувати мораторій на продаж на сільгоспземель".

На сесії також виступив народний депутат-мажоритарник від Одещини Олексій Гончаренко, який зауважив, що при ухваленні законопроєкту про відкриття ринку сільгоспземель не було враховано жодної з поправок, поданих депутатами. "Нам потрібен абсолютно інший закон", - вважає Гончаренко.

Він закликав усі обласні ради країни прибути на друге читання до Верховної Ради і провести відкрите засідання.

У підсумку 66 депутатів облради із 68 присутніх на позачерговій сесії проголосували за звернення на адресу центральних органів з закликом - не допустити передчасного відкриття ринку сільськогосподарського призначення.