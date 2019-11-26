"ЄС" підготувала свої поправки до законопроєкту про ринок землі

Фракція "Європейської солідарності" підготувала низку поправок до законопроєкту про ринок землі.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко у Facebook.

"Як і обіцяли, ми підготували комплексі поправки, на прийнятті яких наполягатимемо. Принципові речі: жорстке обмеження концентрації в одні руки (ні про які сотні і навіть десятки тисяч гектарів не може бути й мови), захист родючості землі, визначення мінімальної ціни, захист фермера. На чому особливо стоїть наша фракція — це повна заборона можливої купівлі землі громадянами РФ чи юридичними особами, хоч якось афільованими із РФ", — написала Геращенко.

При цьому політик зауважила, що заборона купівлі і навіть оренди сільськогосподарської землі "підприємствами з російським капіталом чи громадянством" має бути зафіксована в законі спеціальною нормою.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Він, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.