“Слуга народу” отримає з бюджету 114 мільйонів “кешбеку” за вибори

Партія “Слуга народу” отримає близько 114 мільйонів гривень "кешбеку" за передвиборчу кампанію.

Про це голова політсили Олександр Корнієнко розповів у інтерв’ю hromadske.ua.

“Ми отримуємо дві суми. Одна — це так званий кешбек за передвиборчу кампанію. Він виплачується з цього року. Це близько 114 мільйонів гривень — те, що ми витратили на вибори. І друга сума — це державне фінансування. З загальної суми у 260 мільйонів гривень наша частина — близько 80-90 мільйонів гривень — відповідно по 20 мільйонів гривень у квартал”, - сказав голова “Слуги народу”.

За його словами, "кешбек" за передвиборчу кампанію партія буде інвестувати.

“В нас є багато завдань, пов'язаних і з поточною діяльністю, і з розвитком структури, з розвитком центрів, які ми намітили робити. Насправді, все це не потребує фантастичних грошей”, - сказав Корнієнко.

Він додав, що вважає неправильним за державне фінансування “клеїти борди” і “роздавати газети”.

“Ми, звичайно, будемо видавати газету, але основний масив витрат буде пов'язаний зі створенням додаткової користі і вартості в інтелектуальному напрямку. Наприклад, — центр стратегій та напрацювання рішень. Він фактично буде працювати як хаб з акумуляції статистики, інформації від різних аналітичних центрів. Ми оголосимо в січні тендер на кілька позицій: соціологічні дослідження, аналітику тощо”, - розповів Корнієнко.

На запитання про головних спонсорів партії її керівник відповів: “В нас є низка компаній, вони є у звіті, їх дуже багато. Це, в першу чергу, ще з нашої парламентської кампанії. З першого січня ми будемо оперувати державним фінансування, основним спонсором стане держава”.