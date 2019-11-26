У “Слузі народу” близько 500 членів партії - Корнієнко

У політичну партію “Слуга народу” наразі входить близько 500 осіб.

Про це в інтерв’ю hromadske.ua сказав голова партії Олександр Корнієнко.

“Так, у партії близько 500 членів”, - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання.

Він додав, що невелика кількість членів партії є принциповою позицією.

“Прийняти всіх охочих у партію ми завжди встигнемо, але якість цих людей могла бути різна. Коли ми починали президентську кампанію, в нас був дуже великий волонтерський проєкт «ЗЕкоманда». Дуже багато людей з цього проєкту відразу казали, що політична мотивація їх не цікавить, і у владу вони йти не збираються”, - розповів Корнієнко.

Він уточнив, що не всі народні депутати від фракції “Слуга народу” є членами партії.

“Депутатів-членів партії, я думаю, близько 50-ти зараз, може, десь 60-70. Триває процес — вони пишуть заяви”, - сказав Корнієнко.