У “Слузі народу” пропонують переводити Раду на е-документи ще майже рік

Народні депутати від “Слуги народу” зареєстрували законопроєкт №2492 , який передбачає перехідний період до вересня 2020 року у запровадженні електронного документообігу.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив член Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Павло Фролов.

“Цей законопроєкт передбачає, що на період із лютого по вересень 2020 року, тобто впродовж третьої сесії Верховної Ради, діятиме як паперова, так і електронна форми законодавчого процесу. Це необхідно для того, що робота системи була налагоджена в нормальному режимі без жодних збоїв. До того ж, деякі депутати, особливо не члени фракції “Слуга народу”, висловлюють застереження, мовляв, вони не навчилися здійснювати електронний документообіг і їм буде важко”, — зазначив співавтор законодавчої ініціативи.

Водночас він наголосив, що ця ініціатива передбачає не відтермінування введення в дію закону про запровадження в парламенті електронного документообігу, а лише запровадження певного перехідного періоду цього процесу.

“Зараз передбачено, що з 4 лютого має відбутися повний перехід на електронний документообіг. Але депутати мають навчитися завантажувати законопроєкти, надсилати їх на підпис своїм колегам. Усе-таки, поспілкувавшись із колегами, ми вирішили в цьому випадку піти їм назустріч і зробити одну сесію (це сім місяців фактично), під час якої діятиме і старий порядок, і новий - за допомогою електронного кваліфікованого підпису”, — пояснив Фролов.

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У цьому контексті він наголосив: з лютого "роздавати стоси паперу" вже не будуть, проте депутат може звернутися із заявкою й отримати роздрукований законопроєкт, який його цікавить.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 жовтня прийняла закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом”.

Він набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України” та вводиться в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, тобто на початку лютого 2020 року.