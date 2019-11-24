Порошенко на безпековому форумі в Галіфаксі закликав Захід не вірити Путіну

Колишній президент України Петро Порошенко закликає Захід не вірити російському лідеру Володимиру Путіну.

Про це він заявив журналістам під час Міжнародного безпекового форуму у канадському Галіфаксі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я мав унікальний, майже шестирічний досвід спілкування з Путіним і хочу дати пораду: не вірте Путіну", - сказав Порошенко.

За його словами, коли Росія окупувала частину території України, світ не міг зрозуміти, що відбувається. "Бо ніхто не міг повірити, що вся післявоєнна система безпеки може бути зруйнована в один момент рішенням однієї людини", - зазначив експрезидент.

Петро Порошенко взяв участь у безпековому форумі в Канаді / Фото: Михайло Палінчак, Укрінформ

Він нагадав, що Путін, захопивши частину території України, спочатку заявив, що «нас там немає»; після цього визнав, що «то росіяни, але не військові»; потім сказав, що то «військові, але не на службі»; згодом визнав, що вони «на службі, але заблукали, опинившись за 60 кілометрів від кордону на території України».

"У такий спосіб Росія веде війну", - наголосив Порошенко, підкресливши, що "ніхто не зупинив Росію, крім України".

П'ятий президент України наголосив, що нашій держави нині потрібні і кошти, і зброя, але найбільше - єдність усього світу й солідарність з Україною.