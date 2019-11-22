Криклій хоче звільнити свою заступницю, яка потрапила у скандал із “Джокером”

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на наступному засіданні Кабінету міністрів внесе подання про відставку заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної.

Про це він написав у Facebook.

“Олександра Клітіна відмовилась іти у відставку в дусі європейської політичної традиції. Тому я вважаю за необхідне винести на наступний уряд подання про її відставку від свого імені”, - повідомив Криклій.

За його словами, це рішення продиктоване “відсутністю розуміння між Олександрою та командою міністерства інфраструктури”.

Криклій також закликав Клітіну повідомити компетентні органи про відомі їй факти зловживань чи корупції серед членів команди Мінінфраструктури, адже вони “мають право знати більше за Джокера”.

Як повідомляли деякі ЗМІ, нещодавно в інтернеті була опублікована переписка нібито заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної з “Джокером”. Зокрема, вони обговорювали те, яким чином Клітіна здобула свою посаду.