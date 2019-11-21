Гончарук у Лондоні вручив ордени трьом британським парламентаріям

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розпочав свій візит до Лондона із вручення державних нагород – орденів «За заслуги» ІІІ ступеня трьом британським парламентаріям.

Про це він повідомив у Facebook.

“Розпочав свій візит до Лондона із вручення відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського державних нагород – орденів “За заслуги” ІІІ ступеня британським парламентаріям - пану Джону Віттінгдейлу, пані Полін Летем та пану Міку Антоніву”, - написав Гончарук та додав: “ці нагороди є символом глибокої вдячності українців за принципову позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, яку парламентарії підтвердили й своїми діями”.

Today I had the honour to present awarded by the @ZelenskyyUa Orders of Merit to real friends of Ukraine British MPs @JWhittingdale, @Pauline_Latham and @MickAntoniw1. All of them made great efforts to stand for Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence. pic.twitter.com/kKdhR0gfKU — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) 21 листопада 2019 р.

Також Гончарук розповів, що “Джон Віттінгдейл – голова Багатопартійної парламентської групи дружби з Україною. Завдяки його зусиллям питання України було в порядку денному Парламенту. Неодноразово бував на Сході нашої країни.

Полін Летем є найбільш відомою постаттю, яка упродовж десятиліть вимагає визнати голодомор 1932-1933 геноцидом українського народу та включити тему Голодомору до шкільної програми.

Мік Антонів був ініціатором та автором резолюції Комітету ЄС з питань регіонів, в якій засуджувалась тимчасова окупація Криму Росією.

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Джон, Полін та Мік – три британці, імена яких будуть назавжди включені в історію двосторонніх відносин України та Великобританії”, - резюмував прем’єр.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 21-22 листопада перебуватиме з робочим візитом у Лондоні для участі в першому інвестиційному саміті Європейського банку реконструкції та розвитку для країн-членів Східного партнерства.