Зеленський нагородив орденами й медалями 25 військових

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 25 військовослужбовців з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Відповідний указ №854/2019 опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що нагороди присвоєно “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України”.

Президент, зокрема, відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалями «За військову службу Україні» й «Захиснику Вітчизни».

Як відомо, День десантно-штурмових військ Збройних Сил України відзначається щорічно 21 листопада від 2017 року.