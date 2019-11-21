Зеленський — десантникам: Ви перші там, де найважче

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів Десантно-штурмових військ Збройних сил України з професійним святом.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“Ви - воїни, які спроможні ефективно діяти y будь-яких умовах бойової обстановки, незважаючи на опір стихій та ворога. Відмінно навчені і підготовлені до виконання складних завдань у небезпечних ситуаціях, в умовах надлюдських фізичних та психологічних навантажень ви здатні впевнено долати усі загрози та перемагати. Ви завжди перші там, де найважче, де потрібна відвага, швидкість і рішучість”, - наголошується у привітанні Зеленського.

Президент від імені українського народу висловив подяку всьому особовому складу та ветеранам десанту за героїзм і вірність військовій присязі та побажав міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України.

“Вічна пам’ять та слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави”, - підкреслив також глава держави.

Як повідомлялося, День десантно-штурмових військ відзначають в Україні 21 листопада, у День Архістратига Михаїла. Свято десантників було встановлено указом Президента від 21 листопада 2017 року.