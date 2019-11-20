У підрозділах Десантно-штурмових військ з’являться нові емблеми
Про це повідомляє кореспонденту Укрінформу.
"Ми продовжуємо роботу в напрямку ребрендингу Збройних сил України і зараз ви бачите нові нарукавні знаки десантно-штурмових частин. Вони розроблені для 4 десантно-штурмових бригад, 1 аеромобільної бригади і 2 окремих підрозділів", - розповів заступник командувача Десантно-штурмових військ з морально-психологічного забезпечення – начальник управління морально-психологічного забезпечення полковник Олександр Пухальський.
За його словами, нові емблеми отримають 25-та повітрянодесантна бригада, 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 148-й окремий гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон та 132-й розвідувальний батальйон.
Пухальський додав, що до кінця цього року 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї бригади присвоять ім’я Героя України, полковника Тараса Сенюка, який служив у бригаді й загинув під час воєнних дій на Донбасі у 2014 році.